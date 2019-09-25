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Reuters: число погибших при землетрясении в Пакистане выросло до 24

Пострадали около 450 человек

ТАСС, 25 сентября. Не менее 24 человек погибли, около 450 пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,8, произошедшего во вторник в восточной части Пакистана на границе с Индией. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Ранее Agence France-Presse информировало о 19 погибших и 300 раненых.

Представители местных властей отмечают, что ситуация стабилизируется и жители региона возвращаются к нормальной жизни. Спасательные операции продолжаются, передает Reuters.

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