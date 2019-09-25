Чайка: вмешательство прокуратуры требовалось в регионах РФ для борьбы с лесными пожарами

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Вмешательство прокуратуры требовалось в большинстве регионов РФ для финансирования противопожарных мероприятий в лесной сфере. Об этом на совещании в Красноярске сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

"Почти во всех регионах требовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, приобретения мотоспециальной техники", - сказал Чайка.

Также он отметил, что безответственное отношение к тушению лесных пожаров в удаленных местах приводило к серьезным последствиям. Он привел пример Иркутской области, где площадь одного из таких лесных пожаров увеличилась с 5 га до 1,2 тыс. га, огонь распространился на территорию национального парка и приблизился к жилым домам. Подобные нарушения были зафиксированы в Красноярском и Забайкальском крае, Приморье.

Совещание при генпрокуроре РФ "О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательство в сфере лесопользования" проходит в среду в Красноярске. Среди обсуждаемых тем вопросы незаконной рубки, нарушения при заключении договоров аренды и продажи лесных участков, контроль за законностью при реализации приоритетных инвестиционных проектов.