Reuters: на юге Турции в полицейском автобусе прогремел взрыв

АНКАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Несколько человек получили ранения в среду при нападении на полицейский автобус в провинции Адана на юге Турции. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

По его данным, ЧП произошло в районе Юрегир. Взрывное устройство сработало при проезде полицейского автобуса. Взрывной волной задело также соседний автомобиль.

Число пострадавших не уточняется, однако агентство отмечает, что полученные ранения не угрожают их жизни.

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