Неизвестные совершили разбойное нападение на юго-востоке Москвы и похитили 20 млн рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Неизвестные совершили разбойное нападение на мужчину на юго-востоке Москвы и похитили у него 19,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сообщение о разбое, совершенном около дома 12 по Тихорецкому бульвару, поступило от мужчины", - сообщили в главке.

По данным столичной полиции, четверо неизвестных напали на него с молотком, забрали рюкзак с деньгами и скрылись на автомашине. Позднее автомобиль был найден брошенным. Мужчине оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", ведется поиск преступников.