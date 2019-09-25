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В Москве из дома безработной украли часы и деньги, ущерб составил 2,5 млн рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Неизвестные украли у неработающей женщины из частного дома в Новой Москве часы и деньги, нанеся материальный ущерб на 2 млн 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В службу "02" поступило сообщение от неработающей женщины 1987 года рождения, фактически проживающей по адресу: Москва, поселение Марушкинское, деревня Крекшино, улица Клубничная, о краже из частного дома по адресу проживания. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный через незапертую дверь проник в указанный жилой дом, откуда совершил кражу наручных часов и 300 тыс. рублей. Материальный ущерб составил около 2 млн 500 тыс. рублей", - сказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

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