На Ставрополье, предположительно, пропал легкомоторный самолет

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы и власти Ставропольского края проверяют информацию о пропавшем легкомоторном самолете в Предгорном районе края. Об этом ТАСС сообщили в администрации района.

"Проверяется информация о пропавшем легкомоторном самолете, пока данные не подтверждаются. Обследовано большое количество территории, пока не обнаружено борта", - сказал собеседник агентства.

Предположительную территорию поиска обследуют пожарные и спасатели. "Очевидцы сообщали о летающем на низкой высоте самолете, который затем пропал из видимости. Информации о каком-либо происшествии пока не поступало", - добавил представитель администрации.

По данным властей, все легкомоторные самолеты находятся на месте в окрестных аэродромах Кисловодска и станицы Незлобной. "Наши самолеты также все на месте, никаких пропаж или ЧП не зафиксировано", - пояснили ТАСС в авиаклубе города Ессентуки.

Аналогичную информацию приводят в региональном управлении МЧС. В ведомстве уточнили, что самолет пропал в окрестностях хутора Шести, а сообщение поступило в дежурную смену в 07:45 мск. По состоянию на 09:15 мск специалисты обследовали территорию хутора, но видимых признаков падения не обнаружено.

Кроме того, по данным диспетчера аэропорта Минеральных вод, в районе муниципального образования Новоблагодарненское и хутора Шести полетов не запланировано.

В новость были внесены изменения (10:04 мск) - добавлен комментарий МЧС.