В Москве изъяли из незаконного оборота 250 тыс. пачек табачной продукции

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли деятельность интернет-магазина, через который реализовывалась немаркированная табачная продукция. Как сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, из незаконного оборота изъято 250 тыс. пачек табачной продукции.

"Установлено, что злоумышленники сбывали несертифицированные сигареты через интернет-сайт. Они принимали заказы на оптовые поставки, после чего курьер доставлял товар адресату", - сообщила она.

По словам Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий на территории города Москвы и Московской области задержаны трое приезжих из стран ближнего зарубежья и один гражданин РФ. Правоохранители при обыске изъяли из незаконного оборота 250 тыс. пачек табачных изделий, немаркированных акцизными и федеральными специальными марками. Кроме того, как отметила представитель ведомства, также в промышленном помещении в Домодедове сотрудники полиции обнаружили подпольный цех по изготовлению табачной продукции. В помещении находились две автоматизированные линии, готовое табачное сырье, а также различные комплектующие, предназначенные для полного цикла производства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. "а" части 6 статьи 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"). В отношении троих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один находится под подпиской о невыезде.