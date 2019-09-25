Полиция возбудила дело по факту ложного минирования учебного заведения в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ложного сообщения о минировании учебного заведения на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого злоумышленника", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о минировании и эвакуация прошла в заведении во вторник. Информация о якобы заложенном взрывном устройстве поступила по телефону. Помещения были проверены, однако опасность не подтвердилась. В полиции отметили, что в настоящее время уже установлен владелец номера, с которого был совершен звонок.

В понедельник и вторник в Санкт-Петербурге проводились эвакуации и в других учебных заведениях в разных районах города. Нигде сообщения об угрозе не подтвердились.