Источник: первый замглавы Екатеринбурга подозревается в злоупотреблении полномочиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями во время работы директором городского "Водоканала". В отношении замглавы города возбуждено уголовное дело, сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Уголовное дело в отношении Ковальчика возбуждено сегодня по ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Речь идет о его деятельности, когда он еще возглавлял "Водоканал" Екатеринбурга", - сообщил источник.

По его данным, дело связано с заключением тендера на вывоз отходов.