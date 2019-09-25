{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: первый замглавы Екатеринбурга подозревается в злоупотреблении полномочиями

По данным источника в силовых структурах Свердловской области, речь идет о деятельности Александра Ковальчика, когда он еще возглавлял "Водоканал" Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями во время работы директором городского "Водоканала". В отношении замглавы города возбуждено уголовное дело, сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах региона.

На эту тему

"Уголовное дело в отношении Ковальчика возбуждено сегодня по ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Речь идет о его деятельности, когда он еще возглавлял "Водоканал" Екатеринбурга", - сообщил источник.

По его данным, дело связано с заключением тендера на вывоз отходов.

Теги
РоссияСвердловская область
Лесные пожары в России
Генпрокуратура обнаружила случаи укрывательства преступлений при лесных пожарах
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман сообщил, что дознаватели безосновательно связывали возникновение пожаров с грозами
Читать полностью