Пограничники задержали украинца при попытке покинуть Крым вне пункта пропуска

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Пограничники задержали гражданина Украины, который пытался покинуть Крым в обход официального пункта пропуска, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержан гражданин Украины 1983 года рождения, предпринявший попытку пересечь российско-украинский участок государственной границы в обход многостороннего автомобильного пункта пропуска Джанкой. Иностранец задержан в километре от государственной границы при следовании в сторону Украины", - говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что решился на умышленный обход пунктов пропуска из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность. Об обращении в посольство своей страны для их восстановления и в последующем законного пересечения государственной границы он не задумывался. Правонарушитель подготовился к незаконному пересечению границы, имел при себе сменную одежду, деньги, продукты питания и другие предметы первой необходимости.

В ходе проверки было выяснено, что в 2012 году мужчина привлекался на территории РФ к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Тогда за незаконное пересечение государственной границы он был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 322 УК РФ с назначением штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы). До вынесения приговора и на период предварительного расследования задержанный помещен в следственный изолятор.