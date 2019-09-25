СМИ: в Барселоне у зданий сепаратистских партий нашли подозрительные предметы

МАДРИД, 25 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверяют подозрительные предметы, обнаруженные в среду в Барселоне у штаб-квартир каталонских организаций Omnium Cultural и Национальная каталонская ассамблея, а также у здания партии "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК). Об этом сообщила газета La Vanguardia.

ЛРК и организации выступают за выход автономного сообщества из состава Испании. По предварительным данным, речь идет о подозрительных канистрах с зеленой жидкостью, на которых изображен испанский флаг и надпись TNT.

В региональной полиции (Моссос д'Эсквадра) корреспонденту ТАСС подтвердили, что "были обнаружены подозрительные предметы в разных точках города". "Мы не можем подтвердить ни конкретные места, ни то, что речь идет о взрывных устройствах, пока мы об этом не говорим, - уточнили в правоохранительных органах. - Когда происходят подобные ситуации, мы задействуем протокол, который предусматривает оцепление зоны из соображений безопасности до тех пор, пока не будет установлено, о чем идет речь".