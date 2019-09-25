В прифронтовом районе на западе Донецка произошел крупный пожар

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в среду утром в прифронтовом Куйбышевском районе в западной части Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

"Сегодня утром в районе произошел пожар. К сожалению, причины неизвестны, мы сейчас выезжаем на место для их установления", - заявил агентству глава Куйбышевской районной администрации Иван Адамец .

ДАН отмечает, что жители Донецка утром наблюдали столб дыма над городом. По предварительной информации, пожар продолжается, подъезды к месту происшествия перекрыты.

Ранее управление Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщило, что утром в среду украинская армия обстреляла из тяжелых артиллерийских орудий поселок Лозовое, который расположен к западу от Донецка. Расстояние от административной границы Куйбышевского района до поселка, по которому было выпущено более 50 снарядов калибра 152 и 122 мм, составляет менее 500 м.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.