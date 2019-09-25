Суд в Дагестане продлил срок ареста четырем "Свидетелям Иеговы"

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы продлил сроки ареста четверым жителям Дагестана, обвиняемым в причастности к запрещенной в России организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", сообщили ТАСС в суде.

"Постановлением суда срок Марату Абдулгалимову, Арсену Абдуллаеву, Антону Дергалеву и Марии Карповой, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"), продлен на два месяца - до 27 ноября включительно", - сообщил собеседник агентства.

Четверо жителей Дагестана были задержаны 1 июня по подозрению в участии в религиозной экстремистской организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России". По ходатайству следствия 3 июня суд заключил их под стражу.