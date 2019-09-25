Информация о ЧП с легкомоторным самолетом в Ставропольском крае не подтвердилась

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Поиски легкомоторного самолета, пропавшего, по предварительным данным, на территории Предгорного района Ставропольского края, не дали результата. Информация о пропаже не подтвердилась, сообщили ТАСС в администрации района.

"Обследована большая территория в районе места, указанного очевидцами. Опрошены представители аэроклубов, сельскохозяйственных предприятий, очевидцы. Информация о пропаже самолета не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее в администрации сообщали, что в оперативные службы поступил звонок о летающем на низкой высоте самолете, который позже пропал из поля зрения.

По данным краевого ГУ МЧС, сообщение поступило в дежурную смену в 07:45 мск. Очевидцы отмечали, что легкомоторный самолет совершал маневры в окрестностях хутора Шести Предгорного района. В диспетчерской аэропорта Минеральных Вод сообщали, что заявок на это время не поступало.