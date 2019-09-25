Медведица покалечила дрессировщицу в уссурийском зоопарке

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Медведица покалечила дрессировщицу во время кормления в зоопарке Уссурийска. Женщину прооперировали, угрозы жизни нет. Но ногу пришлось ампутировать до колена. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель пресс-службы городской администрации.

"Инцидент произошел во время кормления хищника. Опытный сотрудник зооэкпозиции, дрессировщица Вера Блищ показывала молодому работнику, как правильно убирать клетку и давать пищу медведю. Медведь по кличке Манюня, согласно требованиям безопасности, был помещен в перегонную клетку. Как рассказал очевидец, сотрудник зооэкспозиции Евгений Яковенко, дрессировщица накладывала еду, присела, а потом резко встала и облокотилась о клетку с хищником. Медведю удалось когтями дотянуться до ноги женщины", - сказал представитель пресс-службы.

Пострадавшую прооперировали. Она в сознании, угрозы жизни нет. Вера Блищ утверждает, что медведь не агрессивен.

"Животное не виновато, у меня резко закружилась голова, я сама не поняла, как оказалась около клетки. Я больше 25 лет работаю с хищниками, и всякое бывало за это время. Но вины зверя в этом точно нет. Могу заявить, что Манюня не агрессивна", - процитировали в пресс-службе пострадавшую.

В зоопарке содержатся животные, которых спасли во время тайфуна "Гони" в 2015 году. Дрессировщица Вера Блищ принимала участие в их спасении. Сейчас здесь содержатся 17 животных, из них 13 медведей.

Спасенные животные

В конце августа 2015 года обширные территории Уссурийского городского округа оказались затоплены после прохождения тайфуна "Гони". 30 августа под водой оказался частный зоопарк "Зеленый остров", где находились 42 питомца. Мелких животных вывезли владельцы и полицейские, большая часть крупных осталась в затопленных клетках. Только 31 августа люди пришли им на помощь. Пока шла подготовка к эвакуации, волонтеры на лодках развозили стоящим в воде животным еду: хлеб, овощи, фрукты, мясо и даже мед.

1 сентября 2015 года началась операция по эвакуации животных, которых вывозили вертолетом и на лодках спасатели МЧС. Операция по спасению продолжалась три полных дня. Не удалось спасти трех питомцев: гималайского медведя, волкособаку и барсука. Еще один медведь умер уже после эвакуации от полученных ран и стресса. Спасенные животные три месяца проходили курс реабилитации и только затем были переселены в новый муниципальный зверинец.