Более трети лесных пожаров в Бурятии в 2019 году были потушены в первые сутки

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Более трети всех лесных пожаров, возникавших в пожароопасный период 2019 года в Бурятии, были потушены в первые сутки, сразу после возникновения возгораний. Об этом сообщил в Красноярске глава республики Алексей Цыденов.

"По итогам 2019 года в первые сутки тушилось 86% лесных пожаров. 14% - во вторые и последующие сутки", - сказал Цыденов на совещании при генпрокуроре РФ, уточнив, что это больше, чем в 2018 году, но меньше, чем в 2017-м.

Всего, по словам Цыденова, в Бурятии за нынешний пожароопасный сезон, который начался в апреле, зарегистрировано около 600 лесных пожаров общей площадью 270 тыс. га. Основные причины - нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также сухие грозы в труднодоступных местах.

Высокой оперативности тушения возгораний, отметил Цыденов, способствовала работа в ежедневном режиме общереспубликанского штаба с участием представителей лесхозов, МЧС, глав муниципальных районов и глав поселений. "Штаб проводился каждое утро, такая работа сказывается на оперативности принятия мер, - сказал глава республики. - Кроме того, в этом году на 30% увеличен объем финансирования [для борьбы с лесными пожарами] - с 340 млн до 480 млн рублей, средства выделялись по линии Минприроды РФ и Рослесхоза. На вышках сотовой связи было установлено 20 камер видеофиксации возникновения пожаров, применялись беспилотники".

Кроме того, в начале 2019 года Бурятия на средства, выделенные по проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", приобрела 33 единицы техники для работы по предотвращению возгораний. "До конца еще 23 техники будет приобретено", - добавил Цыденов.

Он также сообщил, что в пожароопасный период к патрулированию в лесах на территории региона было задействовано около 3 тыс. человек, которые вошли в более чем 600 групп: сотрудники МЧС, МВД, лесной охраны, специалисты администраций муниципальных образований за полгода пожароопасного сезона провели 30 тыс. мероприятий по патрулированию и выявили около 4 тыс. нарушений правил пожарной безопасности в лесах. "Возбуждено 47 уголовных дел, установлено 32 лица, виновных в возникновении лесных пожаров. По факту нарушений составлено порядка 3 тыс. административных дел, наложено административных штрафов на сумму около 11 млн рублей", - добавил Цыденов.