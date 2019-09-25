ФСБ выявила нарколабораторию в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Нарколабораторию обнаружили на окраине города Джанкой в Республике Крым, изъято почти 10 литров вещества для изготовления наркотиков, возбуждено уголовное дело, сообщили в среду журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена деятельность нарколаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в подвальном помещении домовладения на окраине г. Джанкоя обнаружено и изъято около 10 литров прекурсора для изготовления наркотического средства мефедрона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, в отношении жителя Севастополя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.4 УК РФ ("Незаконное производство прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере"). "Подозреваемый арестован судом на два месяца", - добавили в пресс-службе.