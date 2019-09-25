Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Дагестане с четырьмя погибшими

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Дагестане после ДТП, произошедшего во вторник вечером, в котором погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

"Дело возбуждено части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть")", - сообщил собеседник агентства.

ДТП с участием трех автомобилей произошло во вторник вечером в Хасавюртовском районе Дагестана возле села Тотурбийкала. В результате столкновения двух Lada Priora и ВАЗ-2107 погибли четыре человека, в том числе 13-летний ребенок. Еще три человека, в том числе двое детей, были госпитализированы с травмами.