Верховный суд признал законным приговор 39 нацболам по делу о массовых беспорядках

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России признал законным приговор 39 членам запрещенной в России национал-большевистской партии (НБП) по делу о массовых беспорядках, несмотря на принятое ранее решение Европейского суда по правам человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решение суда предыдущей инстанции оставлено без изменения", - сказали в суде.

14 декабря 2004 года 39 членов НБП ворвались в приемную администрации президента РФ в Москве. Они забаррикадировались в одной из комнат и стали бросать из окна листовки с призывом к отставке главы государства. Через час они были задержаны.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 278 ("Попытка насильственного захвата власти"), ст. 167 ("Порча госимущества") и ст. 214 ("Вандализм") УК РФ. Позднее прокуратура Москвы переквалифицировала обвинение на статью 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). Тверской суд Москвы 8 декабря 2005 года приговорил к условным срокам лишения свободы 31 активиста НБП, остальные восемь были осуждены на сроки от 1,5 до 3,5 года лишения свободы.

В апреле 2018 года ЕСПЧ рассмотрел коллективную жалобу на решение российского суда. Страсбургский суд признал, что в рамках этого уголовного дела было нарушено несколько статей Конвенции по правам человека: свобода выражения мнения, свобода собраний и объединений, а также право на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ решил, что государство-ответчик должно выплатить каждому заявителю компенсацию морального вреда в размере €12,5 тыс. "На основании решения ЕСПЧ мы требовали у Верховного суда отменить решение судов предыдущих инстанций. С нашей точки зрения, невозможно устроить массовые беспорядки в маленькой комнате приемной. Но, видимо, Верховный суд решил, что дело слишком объемное, его пересматривать не представляется сейчас возможным и оставил все в силе", - сказал ТАСС адвокат осужденных Дмитрий Аграновский.