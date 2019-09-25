Источник: в Петербурге возобновили дело генерал-майора о махинациях с больничным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы возобновили расследование уголовного дела в отношении генерал-майора внутренней службы из Санкт-Петербурга за махинации с больничным, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом расследования.

"Расследование возобновлено, основания те же, что и были раньше", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов из Петербурга за махинации с больничным. В ГСУ СК по Петербургу рассказали, что дело возбудили по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков").

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, дело было возбуждено в отношении бывшего замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова. Источник ТАСС также сообщал, что сотрудник предоставил по месту службы документ, однако сам в этот момент находился не на лечении, а уехал из Петербурга по личным делам. Однако позже стало известно, что уголовное дело было прекращено по постановлению прокуратуры.

Официальным подтверждением информации о возобновлении дела ТАСС пока не располагает.