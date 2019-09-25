Второй за неделю пожар произошел на НПЗ в Киришском районе Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло в среду на нефтеперерабатывающем заводе в Киришском районе Ленинградской области. Сейчас пожар потушен. Лю этом сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

"Там было факельное горение на технической установке по переработке дизельной фракции, жертв и пострадавших нет. Уже объявлена ликвидация", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что инцидент произошел в Киришском районе Ленинградской области на том же НПЗ, где аналогичное ЧП произошло в понедельник.

Киришский нефтеперерабатывающий завод был введен в эксплуатацию в 1966 году. Предприятие является одним из основных поставщиком нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Объект принадлежит ООО "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез" (входит в нефтяную компанию "Сургутнефтегаз").