Российский траулер загорелся в Норвегии

ТАСС, 25 сентября. Возгорание произошло на борту российского траулера в порту норвежского города Тромсё (губерния Тромс). Об этом в среду сообщила местная полиция.

"Порт Брейвика: пожар на российском траулере, сильное задымление", - написали правоохранители в Twitter.

Название судна и компании-владельца не уточняется.

По сообщениям телеканала NRK, в данный момент на борту нет моряков. Проводится эвакуация людей в непосредственной близости от места инцидента.

Судя по опубликованным телеканалом фото, речь идет о судне "Бухта Наездник".