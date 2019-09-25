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Российский траулер загорелся в Норвегии

Возгорание произошло в порту Брейвика в городе Тромсё
Описание
© NTB Scanpix/Marit Hommedal/via REUTERS, архив

ТАСС, 25 сентября. Возгорание произошло на борту российского траулера в порту норвежского города Тромсё (губерния Тромс). Об этом в среду сообщила местная полиция.

"Порт Брейвика: пожар на российском траулере, сильное задымление", - написали правоохранители в Twitter

Название судна и компании-владельца не уточняется.

По сообщениям телеканала NRK, в данный момент на борту нет моряков. Проводится эвакуация людей в непосредственной близости от места инцидента.

Судя по опубликованным телеканалом фото, речь идет о судне "Бухта Наездник".

Теги
НорвегияРоссия
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