В Еврейской АО выявлены еще четыре очага АЧС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. В Еврейской АО выявлено еще четыре очага африканской чумы свиней, уничтожено будет около 200 голов, сообщило в среду управление по внутренней политике областного правительства.

"К двум существующим точкам добавились еще четыре. Все они находятся на территории Ленинского района", - говорится в сообщении.

Заболевание зафиксировано на территориях населенных пунктов Биджан, Степное, Новое, а также между селами Башмак и Кирово. По предварительным данным, на выявленных территориях содержится около двухсот голов свиней. Поголовье необходимо будет уничтожить.

Африканскую чуму свиней в населенные пункты могли занести дикие кабаны. Им инфекция передалась через воду.

"В ближайшее время будет подготовлен нормативный документ, по которому будет разрешен отстрел этого вида животных. Мясо необходимо будет передавать специалистам для уничтожения", - поясняется в сообщении.

По поручению губернатора ЕАО Александра Левинталя будет усилена работа постов у населенных пунктов, где выявлены очаги африканской чумы свиней.

Согласно ветеринарным правилам, на территории очага заражения запрещено разводить свиней в течение одного года. За транспортировку свиней и животноводческой продукции из этих сел виновному грозит административный штраф.

В сентябре очаг вируса африканской чумы свиней был обнаружен в селе Дежнево Ленинского района и Амурзет Октябрьского района области.

Об АЧС

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку и укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо.