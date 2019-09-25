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Во Владикавказе в больнице умерла девушка, на которую с ножом напал бывший муж

Нападение произошло неделю назад

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сентября. /ТАСС/. Жительница Владикавказа, на которую неделю назад в парикмахерской с ножом напал бывший муж, умерла в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерств здравоохранения Северной Осетии.

"Девушка скончалась в реанимации от полученных ранений", - сказал собеседник агентства.

Ранее в отношении бывшего супруга скончавшейся девушки, 31-летнего жителя города Владикавказа, было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство.

По версии следствия, 18 сентября подозреваемый пришел на работу к бывшей супруге, их разговор перерос в ссору на почве ревности, и мужчина нанес бывшей жене ножевые ранения. Когда потерпевшая потеряла сознание, он скрылся. Женщина была экстренно госпитализирована в республиканскую клиническую больницу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии, мужчина, напавший на бывшую жену, работал в правоохранительных органах республики.

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