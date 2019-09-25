Задержан капитан севшего на мель в Швеции судна Baltic Carrier

ХЕЛЬСИНКИ, 25 сентября. /ТАСС/. Капитан грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов Хельсингборга (провинция Сконе), задержан, он является гражданином РФ. Об этом сообщила в среду ТАСС консул-советник генконсульства РФ в Швеции Надежда Пронина.

"Служба береговой охраны сняла его с судна, когда оно село на мель, несмотря на те сигналы, которые ему давались, что нарушен маршрут прохождения. Оно, скажем так, не повернуло в нужном месте. Сотрудники береговой охраны пытались выйти с судном на связь, но когда это у них не получилось, они высадились с катеров на судно, обнаружили капитана в полуспящем состоянии и забрали его", - сказала она.

"Сейчас начато предварительное расследование. До 12:00 по местному времени (13:00 мск) субботы власти должны принять решение об аресте и дальнейшем предъявлении обвинения или отпустить его. Мы с ним только что разговаривали, знаем его фамилию, ситуацию, так что мы с ним на связи. Он дал телефон своей жены, чтобы мы с ней связались", - отметила она.

По ее словам, "если будет подтверждено, что капитан управлял судном в состоянии алкогольного опьянения, то это повлечет за собой уголовное дело и срок". Она добавила, что экипаж Baltic Carrier состоит из четверых россиян, включая капитана, и троих граждан Украины, и что "экипажу в данном случае ничто не угрожает". "Я связывалась с помощником капитана, он сообщил, что в настоящее время они ждут прибытия страховой компании, а дальше в перспективе - снятия с мели. Если все пройдет благополучно и в результате судно не получит повреждений, то сможет просто продолжить путь", - указала Пронина.

Она отметила, что на судне вечером в среду должна была произойти плановая замена капитана, то есть для задержанного "это был последний день службы". И сейчас экипажу нужно дождаться прибытия в Швецию нового капитана, поэтому точное время отправления Baltic Carrier пока сложно назвать.

Ранее телеканал Эс-вэ-тэ со ссылкой на береговую охрану королевства сообщил, что судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара село на мель у берегов шведского Хельсингборга (провинция Сконе) из-за уснувшего за штурвалом капитана. Теперь капитан подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности. По данным мониторингового сервиса Marine Traffic ("Марин траффик"), судно следовало из российского города Светлый (Калининградская область) в шведский Линчёпинг (провинция Эстергётланд). Морские власти Швеции не зафиксировали повреждений судна и оценивают состояние здоровья членов экипажа положительно.