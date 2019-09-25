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На территории завода в Донецке произошел пожар

Местные жители сообщили о серии взрывов в районе пожара
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© Пресс-служба МЧС ДНР

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Крупный пожар в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка произошел на территории завода алюминиевых профилей. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

"Произошел пожар на территории завода алюминиевых профилей", - цитирует сообщение пресс-службы Донецкое агентство новостей (ДАН).

По данным агентства, пожар продолжается, над местом происшествия наблюдаются столбы дыма. Местные жители сообщили ДАН, что в районе пожара произошла серия взрывов, которая продолжалась около часа.

Сотрудники МЧС ДНР развернули штаб вблизи места происшествия. Также там находятся военнослужащие Народной милиции и представители органов внутренних дел республики, автомобильное движение в районе перекрыто. В непосредственной близости к месту пожара обнаружено повреждение жилого дома.

Ранее в среду глава администрации Куйбышевского района Донецка сообщил, что утром в районе произошел крупный пожар. Подразделения вооруженных сил Украины вели интенсивный обстрел района, что не позволяло экстренным службам республики подъехать к поврежденным объектам, под обстрел украинских силовиков попали два санитарных автомобиля. Данные о пострадавших в результате пожара не поступали.

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