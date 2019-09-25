На западе Москвы горело не кафе, а ледовый дворец "Каток"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожар на западе Москвы произошел, по уточненным данным, в ледовом дворце "Каток", были эвакуированы 15 человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Пожар произошел в ледовом дворце "Каток", площадь возгорания составила 300 кв. м. Информация о пострадавших не поступала. Эвакуированы 15 человек", - сообщили в ведомстве. К ликвидации пожара были привлечены 35 человек и 10 единиц техники.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что возгорание на площади 600 кв. м произошло в кафе по адресу: Большая Филевская улица, дом 22, строение 15.