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На западе Москвы горело не кафе, а ледовый дворец "Каток"

Площадь возгорания составила 300 кв. м

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожар на западе Москвы произошел, по уточненным данным, в ледовом дворце "Каток", были эвакуированы 15 человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Пожар произошел в ледовом дворце "Каток", площадь возгорания составила 300 кв. м. Информация о пострадавших не поступала. Эвакуированы 15 человек", - сообщили в ведомстве. К ликвидации пожара были привлечены 35 человек и 10 единиц техники.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что возгорание на площади 600 кв. м произошло в кафе по адресу: Большая Филевская улица, дом 22, строение 15.

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