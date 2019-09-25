Главный инженер филиала "Газпрома" Владикавказа обвиняется в нарушении норм безопасности

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сентября. /ТАСС/. Главный инженер филиала ООО "Газпром газораспределение Владикавказ" в Северной Осетии обвиняется в нарушении правил промышленной безопасности на газопроводе. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Северной Осетии 39-летнему главному инженеру филиала ООО "Газпром газораспределение Владикавказ" в Пригородном районе предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупный ущерб")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 7 июля 2017 до 20 декабря 2018 года обвиняемый не проконтролировал соблюдение правил и норм по охране труда на подземном стальном газопроводе. Также он не принял меры по пресечению выявленных нарушений правил промышленной безопасности. Допущенные нарушения привели к утечке газа, просочившегося через грунт в помещения дома. Вследствие этого 20 декабря 2018 года в двух квартирах дома в селении Октябрьском произошел хлопок и возник пожар, в результате которого пять человек получили ожоги различной степени. Сумма материального ущерба от пожара составила 1,2 млн рублей.