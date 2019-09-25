Судовладелец назвал возможную причину возгорания на траулере "Бухта Наездник"

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Пожар на траулере "Бухта Наездник" Мурманского тралового флота в норвежском порту Тромсё произошел во время проведения ремонтных работ, сообщили ТАСС в компании-судовладельце.

"Траулер находился в норвежском порту на ремонте. Предварительно, пожар возник во время сварочных работ", - сообщили в компании.

Кто проводил ремонтные работы на борту, в компании пока сказать не смогли. Как ранее сообщил норвежский телеканал NRK со ссылкой на полицию губернии Тромсё, на борту судна горит гидравлическое масло. По данным полиции, после эвакуации 12 членов экипажа были направлены в медицинские учреждения для обследования.

Как ранее сообщали в компании, с борта эвакуированы все 29 членов экипажа.

По данным сайта компании-судовладельца, судно "Бухта Наездник", на котором произошло ЧП, - средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) типа "Стеркодер". Оно было построено в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение 2878 тонн, длина 64 метра, полная численность экипажа 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в Северо-восточной Атлантике.