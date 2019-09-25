В двух школах Воронежа отменили занятия из-за запаха гари

ВОРОНЕЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Учащиеся двух школ в Воронеже и пригороде не смогли в среду посетить уроки из-за сильного запаха гари и задымления от тлеющих отложений ила у реки Усманки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"В городской средней школе номер 100 обучаются 1048 человек, руководство школы из-за сильного запаха гари и задымления приняло решение отменить в среду занятия в первую и вторую смены. Также отменены занятия в школе номер 2 в поселке Отрадном в пригороде Воронежа. В этом учебном заведении насчитывается 750 учащихся. Утром детей, которые пришли в школу, отправили домой", - сказала представитель мэрии.

В свою очередь руководитель регионального управления МЧС Сергей Хренов сообщил ТАСС, что в районе поселка Репное под Воронежем вторые сутки тлеют иловые отложения возле реки Усманки. По его словам, накануне на участке 5 га были ликвидированы очаги возгорания камышей и сухой травы, но продолжилось тление ила на заливном лугу. "В настоящее время ведется проливка тлеющего ила, на месте от разных ведомств и организаций работают порядка 70 человек и 14 единиц техники", - отметил собеседник агентства.