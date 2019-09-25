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Суд продлил меру пресечения Жукову и Раджабову по делу о массовых беспорядках в Москве

Обвиняемый в призывах к экстремизму Егор Жуков находится под домашним арестом, а обвиняемый в применении насилия к сотруднику Росгвардии Самарридин Раджабов содержится под стражей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил домашний арест обвиняемому в призывах к экстремизму Егору Жукову и срок содержания под стражей обвиняемому в применении насилия к сотруднику Росгвардии на несанкционированной акции 27 июля в Москве Самарридину Раджабову, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении меры пресечения Жукову и Раджабову", - огласила постановление судья Наталия Дударь.

Жуков будет содержаться под домашним арестом до 27 декабря, Раджабов - до той же даты в СИЗО.

Ходатайства следствия в отношении Жукова и Раджабова были рассмотрены в одном заседании. Раджабов обвиняется в участии в массовых беспорядках и покушение на применение насилия к сотруднику Росгвардии (ч. 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК РФ). Жуков обвиняется в публичных призывах к экстремизму ( ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Оба обвиняемых 1998 года рождения. Жуков учится в Высшей школе экономики, Раджабов закончил 9 классов средней школы.

Позиции сторон

Следователь сообщил суду, что по делу о беспорядках 27 июля допрошены более 350 человек и собран значительный объем доказательств вины фигурантов дела. "Следствию предстоит завершить сбор доказательств по делу, выделить дело Жукова в отдельное производство и передать обвинительное заключение на утверждение в прокуратуру", - сказал он.

Жуков просил суд об освобождении из-под домашнего ареста для продолжения учебы в Высшей школе экономики. "Я хочу продолжить учиться, а вместо этого вынужден находиться здесь", - сказал обвиняемый.

Адвокат Илья Новиков предложил внести за Жукова залог в размере 1 млн рублей и вызвался быть его поручителем в случае освобождения из-под домашнего ареста. "Ходатайство следствия незаконно и необоснованно, оно не подтверждается обстоятельствами дела", - заявил защитник.

В свою очередь обвиняемый Раджабов рассказал суду, что работает прорабом на стройке, влюблен в девушку и готов жениться на ней немедленно после освобождения. "Я творческий человек, в СИЗО пишу песни и хочу стать актером, прошу освободить меня под домашний арест", - обратился к суду Раджабов.

Постановление суда об удовлетворении ходатайств следствия пока не вступило в силу, оно может быть обжаловано в Мосгорсуде.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

В новость были внесены изменения (14:20 мск) — добавлена информация по тексту.

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