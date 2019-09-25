Тела двух человек найдены на заброшенной стройке в Ярославле

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Следователи в Ярославле возбудили уголовное дело после обнаружения на заброшенной стройке жилого комплекса тел двух человек. Об этом ТАСС в среду сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Кристина Гузовская.

"В недостроенном здании в Заволжском районе Ярославля обнаружены тела двух человек. Их личности устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - сказала собеседница агентства.

Она объяснила, что тела нашли на объекте капитального строительства - на территории одного из недостроенных зданий жилого комплекса. Когда умерли эти люди, неизвестно. Также невозможно установить их пол.

"Сотрудники организации, которая вела строительство, должны были законсервировать объект, если его перестали возводить. Мы определили круг подозреваемых, но конкретных лиц пока нет", - добавила собеседница.

Гузовская уточнила, что погибшие не являются несовершеннолетними.

"Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения причины смерти потерпевших и давности ее наступления", - сказала старший помощник руководителя регионального СУ СК.