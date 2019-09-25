Завуча пермской школы, где училась умершая от голода девочка, осудили на два года условно

ПЕРМЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Краснокамский городской суд приговорил к двум годам условно заместителя директора по воспитательной работе школы №3 города Краснокамска Пермского края, в которой училась девочка, умершая в июле 2018 года от голода. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Два года лишения свободы, наказание считать условным, установить испытательный срок два года", - сказала собеседница агентства.

Замдиректора школы обвиняется в том, что ее халатность повлекла по неосторожности смерть ребенка. По мнению следствия, школа не приняла мер, чтобы предотвратить трагедию. Завуч не проверила семью и не сообщила, что ребенок находится в опасности.

Девочка умерла 16 июля 2018 года. По информации Следственного комитета Пермского края, местная жительница, увидев, что ее 14-летняя дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала врачей скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть девочки. Вероятной причиной смерти ребенка называли истощение, так как девочка якобы больше месяца почти ничего не ела. Мать девочки задержали 25 июля прошлого года после того, как расследование смерти школьницы взял под личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Следователи посчитали, что мать может быть виновна в убийстве своей несовершеннолетней дочери. Уголовное дело в отношении нее еще расследуется. Она находится в СИЗО.