Пожар на российском траулере в Тромсё локализовали

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожар на траулере "Бухта Наездник" Мурманского тралового флота в норвежском порту Тромсё локализован, экипаж временно размещен на территории Университетского госпиталя. Об этом сообщили ТАСС в среду в генконсульстве РФ в Киркенесе.

"По данным спасательной службы Тромсё, в настоящее время пожар локализован, однако очаги возгорания и сильное задымление сохраняются. Никто из российских моряков не пострадал, экипаж временно размещен на территории Университетского госпиталя Северной Норвегии. Норвежцы заверили, что в случае возможных жалоб на самочувствие им будет оказана необходимая медицинская помощь", - сказали там.

Также, сообщило генконсульство со ссылкой на спасателей, "если траулер в результате пожара окажется непригодным к проживанию на нем моряков, вопрос об их дальнейшем размещении в Тромсё будет решаться местным судовым агентом (компания Holm Agency), российским судовладельцем и норвежскими муниципальными властями".

Ранее в компании-судовладельце сообщили, что пожар возник на палубе траулера, но перекинулся и на жилые помещения. По предварительным данным, на палубе проводили сварочные работы. Загоревшийся траулер стоял в ремонте. С борта были эвакуированы все 29 членов экипажа.

Как сообщал норвежский телеканал NRK со ссылкой на полицию губернии Тромсё, на борту судна горит гидравлическое масло. По данным полиции, после эвакуации 12 членов экипажа были направлены в медицинские учреждения для обследования по поводу попадания дыма в дыхательные пути.

По данным сайта компании-судовладельца, судно "Бухта Наездник", на котором произошло ЧП, - средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) типа "Стеркодер" с бортовым номером. Оно было построено в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение 2878 тонн, длина 64 метра, полная численность экипажа 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в Северо-восточной Атлантике.