Суд приговорил к трем годам колонии похитителя картины Куинджи из Третьяковки

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил к трем годам колонии Дениса Чуприкова, признав его виновным в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить наказание Чуприкову в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласила решение судья Елена Аверченко. В срок отбытия наказания засчитаны девять месяцев, которые фигурант провел в СИЗО.

В ходе прений сторон прокурор потребовала приговорить Чуприкова к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судья учла инвалидность Чуприкова и наличие у него малолетней дочери. Отягчающих обстоятельств она не установила.

Ранее судья сказала, что материальный ущерб от действий Чуприкова составил 19 млн 141 тыс. рублей.

Вину Чуприков полностью признал. "Я доволен приговором. Хотелось бы срок поменьше, поэтому буду обжаловать", - сказал он после оглашения приговора. Это подтвердила и его адвокат Светлана Горбунова. "С учетом позиции моего подзащитного буду обжаловать", - сказала она корреспонденту ТАСС.