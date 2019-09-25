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Reuters: организация "Борьба с голодом" сообщила о казни террористами заложника в Нигерии

Шесть членов организации были взяты в заложники еще в июле

ПРЕТОРИЯ, 25 сентября. /ТАСС/. Международная неправительственная организация "Борьба с голодом" объявила о том, что казнен один из заложников, удерживаемых в Нигерии.

"Мы самым решительным образом осуждаем это убийство и срочно призываем к освобождению заложников", - говорится в заявлении "Борьбы с голодом", которое приводит в среду агентство Reuters.

В июле шесть членов "Борьбы с голодом" были захвачены в Нигерии в качестве заложников, попав в засаду у границы с Нигером. При этом был убит водитель. Сотрудники организации все еще находятся в плену у боевиков.

Организация "Борьба с голодом" была создана в 1979 году в Париже.

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