Суд продлил меры пресечения обвиняемым в подготовке теракта в Татарстане

КАЗАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Вахитовский районный суд города Казани продлил меры пресечения до 29 декабря Руслану Шамшутдинову и Ильшату Зайнагутдинову, обвиняемым в подготовке теракта в Татарстане. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Продлен срок содержания под стражей до 29 декабря", - сказала собеседница агентства.

Мужчинам инкриминируют ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма"). 1 августа суд вынес решение об их аресте до 29 сентября 2019 года.

31 июля стало известно, что ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемых задержали. Следствие полагает, что обвиняемые готовились к захвату заложников, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чтобы выведать служебную информацию, а после планировали уничтожить силовиков.