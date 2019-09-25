Крупный канал контрабанды леса в Китай перекрыли в Забайкалье

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Таможенники в Забайкальском крае выявили организованную группу контрабандистов, которые за четыре года незаконно вывезли в соседний Китай лесоматериалы стоимостью 600 млн рублей, сообщается в среду на сайте Федеральной таможенной службы.

"Читинские таможенники выявили преступную группу из жителей Забайкальского края, которая в период с 2014 года по 2018 год вывезла в Китай по поддельным документам свыше 90 тыс. куб. м лесоматериалов стоимостью 600 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в офисе организации, в пунктах приема и отгрузки лесоматериалов, а также дома у предполагаемых участников ОПГ прошли обыски - изъяты документы, печати юридических лиц, образцы подписей, компьютеры и мобильные телефоны, свыше 30 млн рублей, автомобили престижных марок общей стоимостью свыше 20 млн рублей. В пунктах приема и отгрузки обнаружено более 20 тыс. куб. м лесоматериалов, происхождение которых не установлено.

В связи с контрабандой стратегически важных ресурсов в отношении преступной группы возбуждено уголовное дело. Шесть подозреваемых арестовали на два месяца.

В июле в ходе рабочей поездки в Забайкальский край вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал, что регион является "чемпионом по нарушениям лесного законодательства". По данным министерства природных ресурсов края, ущерб от незаконной вырубки леса в Забайкалье с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. В прошлом году он составил 284,15 млн рублей. Общая сумма ущерба, причиненного за 2016-2018 годы, превышает 550 млн рублей.