Генерал-майору МВД Мельникову предъявили обвинение в покушении на мошенничество

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в покушении на мошенничество генерал-майору МВД РФ Александру Мельникову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"СК ходатайствует об аресте до 24 ноября первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Мельникова Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)", - сказала представитель суда.

В настоящее время судья удалилась в совещательную комнату для вынесения постановления по ходатайству прокурора о том, чтобы отложить судебное заседание на 72 часа.

Мельников был задержан по материалам Главного управления собственной безопасности МВД. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Находился в разработке ГУСБ МВД. Уголовное дело в отношении Мельникова было возбуждено по материалам службы собственной безопасности МВД", - сказал источник.

Мельников курирует вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельность ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.

СК добивается ареста задержанного. Мельникову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 4. ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В Басманный суд уже поступило ходатайство о заключении его под стражу.

В новость внесена правка (15:57 мск) - передается с уточнением имени задержанного, верно - Александр Мельников