Мужчина напал на фельдшера скорой помощи в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, он подозревается в нападении на фельдшера в Батайске (Ростовская область). Об этом в среду сообщается на сайте ГУ МВД России по области.

"Полицейские выяснили, что между медработником и мужчиной возникла словесная перепалка. В результате конфликта местный житель бросил в фельдшера электроинструмент. После чего сотрудник скорой помощи с причиненными телесными повреждениями обратился в медицинское учреждение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), мужчину задержали. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 21 сентября, однако ранее о нем не сообщалось.