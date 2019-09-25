Суд продлил арест главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву до 25 декабря

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 сентября. /ТАСС/. Петрозаводский суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил арест руководителю главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева на три месяца до 25 декабря. Об этом в среду ТАСС сообщила представитель прокуратуры Наталья Силкина.

"Продлили до 25 декабря включительно", - сообщила Силкина.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовали. 9 октября два уголовных дела Дмитриева объединили в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год он неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Также с 2012 по 2016 год, как полагают следователи, Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена.

В июне историку продлили арест до 25 сентября. Правозащитник не признает себя виновным.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.