Источник: в "Водоканале" Екатеринбурга проходят обыски в связи с делом вице-мэра

"Проходят обыски в двух кабинетах в "Водоканале"", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Обыски проходят в двух кабинетах "Водоканала" Екатеринбурга после возбуждения уголовного дела в отношении первого заместителя главы города Александра Ковальчика. Об этом сообщил в среду ТАСС источник во властных структурах региона.

Ранее в среду источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил о возбуждении в отношении Ковальчика уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Уточнялось, что речь идет о его работе в должности главы "Водоканала" Екатеринбурга. Официальным комментарием следственного управления СК РФ по Свердловской области ТАСС пока не располагает.

Чиновник уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате в общей сложности 21 млн рублей, когда занимал пост директора "Водоканала", однако был оправдан летом 2015 года.

Ковальчик был назначен первым заместителем главы Екатеринбурга 24 января 2019 года. До этого более года занимал пост министра экономики и территориального развития Свердловской области, с 2010 года по 2018 год был гендиректором екатеринбургского Муниципального унитарного предприятия "Водоканал".