В Петербурге трех фигурантов дела о хищениях на космодроме Восточный отпустили из СИЗО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отпустил трех фигурантов дела о хищениях при строительстве пожарного депо на космодроме Восточный из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об изменении меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде Николаю Баланцеву, Ивану Локтеву, Павлу Бартошу и освободил их немедленно в зале суда. Локтеву подписка о невыезде избрана по адресу в Санкт-Петербурге, Баланцеву - в городе Красногорске Московской области, Бартошу - в Москве", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

По делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) проходят три фигуранта из компании "Трансинжиниринг": Николай Баланцев, Иван Локтев и Павел Бартош. По версии следствия, они похитили средства госпредприятия "Дальспецстрой России" при строительстве пожарного депо на космодроме.

Дело было назначено к слушанию в суде еще в 2017 году, с тех пор обвиняемые находились в СИЗО. Но сейчас, как посчитал суд, подсудимые не могут оказать давления на свидетелей, поэтому им можно смягчить меру пресечения. Между тем обвинение настаивало на продлении содержания в СИЗО.

Строительство космодрома Восточный началось в Амурской области в 2012 году. Общая площадь Восточного - около 700 кв. км. В прошлом году сообщалось, что Генпрокуратура выявила 17 тыс. нарушений при строительстве космодрома, было возбуждено более 140 уголовных дел.