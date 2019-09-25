Самарский суд заключил под стражу активиста ОНФ, подозреваемого в получении взятки

САМАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Суд самарского района постановил заключить под стражу активиста регионального ОНФ, депутата Самарского района по городу Самаре Аркадия Лазарева, на два месяца, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

"Заключить под стражу до 23 ноября", - сказала судья.

Аркадия Лазарева задержали 25 сентября по подозрению во взяточничестве, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Лазареву предназначалась взятка в размере 1,5 млн рублей за отказ его, как учредителя коммерческой организации, от участия в электронном аукционе на оказание услуг по реализации арестованного имущества. Деньги передавались через посредника, который также задержан.

Следователь в зале суда сообщила, что Лазарева необходимо заключить под стражу, поскольку он имеет связи с преступным сообществом и правоохранительными органами, может скрыться от следствия. Лазарев ответил, что скрываться на намерен, взятку получать не планировал, а желал продать свою компанию ООО "БСТ" за 1,5 млн рублей.

Адвокат Лазарева Андрей Соколов заявил, что намерен обжаловать решение суда.