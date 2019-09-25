Суд не продлил на 72 часа срок задержания генерал-майора МВД Мельникова

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отказался продлить срок задержания первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова на 72 часа по делу о покушении на мошенничество, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приходит к выводу, что ходатайство прокуратуры не обосновано и удовлетворению не подлежит", - сказала судья Наталия Дударь. Суд продолжает заседание по рассмотрению ходатайство об аресте фигуранта. СК ходатайствует об аресте до 24 ноября. Защита просит суд назначить ему домашний арест.

СК предъявил Мельникову обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Защита Мельникова просит суд не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест. "Прошу отказать в ходатайстве следствия и избрать меру пресечения не связанную с заключением под стражу, прошу избрать домашний арест по месту фактического проживания", - сказал адвокат Мельникова.

Как сообщила ранее газета "Московский комсомолец", Мельников подозревается в попытке хищения 100 млн рублей у предпринимателя. За эти деньги он со своими сообщниками обещал закрыть уголовное дело, которое было возбуждено еще в 2015 году. Бизнесмен передавал деньги частями и в августе обратился в правоохранительные органы. Высокопоставленный полицейский был задержан 24 сентября. Трое его сообщников были задержаны при получении денег 22 августа в баре "Даймонд" гостиницы "Золотое кольцо".

Мельников курирует вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельность ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.