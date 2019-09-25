В Чечне нашли схрон боеприпасов, пролежавший 15 лет в заброшенном доме

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство, 120 патронов, три неуправляемых реактивных снаряда нашли в заброшенном доме в Веденском районе Чеченской Республики, где они пролежали 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике на своей странице в Instagram.

Публикация от Официальный аккаунт МВД по ЧР (@95.mvd) 25 Сен 2019 в 7:29 PDT

"Сотрудники ОМВД России по Веденскому району совместно с УФСВНГ РФ по Чеченской Республике и УФСБ РФ по Чеченской Республике нашли под разобранным полом нежилого дома три неуправляемых реактивных снаряда со следами коррозии, самодельное взрывное устройство, 120 патронов, разгрузку, фляжку и пустой магазин к автомату Калашникова", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, схрон принадлежал участнику бандитского подполья, уничтоженному в ходе спецоперации в январе 2004 года.

"Боеприпасы уничтожены в ущелье на окраине населенного пункта Харачой Веденского района. Остальные предметы изъяты и направлены на экспертизу", - сказали в пресс-службе.