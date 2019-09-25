В Барнауле у пассажирского Boeing при посадке загорелась стойка шасси

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На борту находился 361 пассажир и 10 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что борт летел из города Камрань в Барнаул. "После посадки произошло возгорание правой стойки шасси, возгорание было оперативно ликвидировано", - сообщили в экстренных службах. По словам источника, никаких повреждений самолет не получил. "Он совершал посадку в штатном режиме, во время полета и приземления экипаж самолета ни о каких неисправностях не сообщал", - сказал источник, уточнив, что борт принадлежит авиакомпании Azur air.

В медицинских службах также подтвердили, что помощь врачей никому из пассажиров и членов экипажа не понадобилась, обращений к медикам на данный момент не зафиксировано.

В новость внесены изменения (18:10 мск) - добавлены подробности.