В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ОРЕНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд принял решение избрать меру пресечения Николаю Стремскому в виде заключения под стражу сроком на один месяц 19 дней - до 12 ноября 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Заседание прошло в закрытом режиме, по каким статьям обвиняют Стремского, неизвестно. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области от комментариев воздерживается. Ранее в местных СМИ появилась информация о задержании священника, которого якобы подозревают в совершении преступления против личности.

Оренбургская епархия не спешит делать выводов о виновности или невиновности протоиерея Николая Стремского, ответили ТАСС, комментируя информацию о задержании настоятеля. Ситуация находится на контроле у правящего архиерея. В епархии также уточнили, что ожидают информации от компетентных следственных органов.

Свято-Троицкая обитель милосердия основана в 1990 году в поселке Саракташ Оренбургской области на месте Покровского прихода, возродившегося в 1989 году. При церкви открылись воскресная школа, дом милосердия для одиноких больных престарелых людей, в семью священника Николая Стремского на воспитание были приняты дети из детских домов. Позже на территории обители были созданы православная гимназия, духовное училище, образованы сестричество, община монашествующих, имеются швейная мастерская, пекарня, небольшое подсобное хозяйство. Семьей священника воспитано более 70 приемных и усыновленных детей.