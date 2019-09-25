Уголовное дело возбудили после затопления плавучего дебаркадера под Ярославлем

ТАСС, 25 сентября. Следователи возбудили уголовное дело в связи с затоплением дебаркадера в Ярославской области, сообщила в среду пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"В связи с затоплением плавучего объекта "Д-241" в акватории реки Волги в районе поселка Парково Ярославского района Ярославской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба")", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МЧС по Ярославской области, дебаркадер начал тонуть 25 августа, в течение суток под воду ушли два яруса из трех, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. В конце 2018 года дебаркадер планировали сделать плавучим рестораном в центре Ярославля, но из-за недовольства горожан идею не реализовали, а саму плавучую пристань отбуксировали в район речного порта. Через несколько месяцев дебаркадер снова решили сплавить в другое место, в результате чего он и затонул.

"Следователи устанавливают все причины произошедшего. Принимаются меры к поднятию дебаркадера для установления суммы причиненного ущерба", - добавили в пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.