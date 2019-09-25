СК начал проверку в связи с пожаром на российском траулере в Норвегии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту пожара, который произошел на российском траулере в водах Норвегии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Северо-Западным следственном управлении на транспорте СК России инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о том, что на российском рыболовном траулере "Бухта Наездник", стоящем в порту Тромсё на севере Норвегии, произошел пожар", - сказали в пресс-службе.

Траулер "Бухта Наездник" Мурманского тралового флота загорелся в порту Тромсё в среду. Как сообщали в компании, в норвежский порт судно зашло для смены экипажа и планового ремонта. Предположительно, в ходе сварочных работ и произошло возгорание.

Тушение пожара в настоящее время продолжается. Экипаж из 29 человек был эвакуирован на берег.